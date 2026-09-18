Готов ли Терехов сменить Харьков на должность в Киеве, - ответ мэра

Мэр Харькова Игорь Терехов до окончания войны останется в городе и не планирует переходить на работу в центральную власть. В то же время проведение выборов в нынешних условиях он считает невозможным.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил мэр Харькова Игорь Терехов.
Отвечая на вопрос о возможном переходе в центральную власть, Терехов заявил, что не собирается покидать Харьков до завершения войны.
"До конца войны – я точно в Харькове. Это зафиксируйте", – сказал мэр.
Говоря о возможном проведении выборов, Терехов отметил, что сейчас, по его мнению, невозможно обеспечить полноценную демократичность процесса и гарантировать всем гражданам право избирать и быть избранными.
"Мое мнение – при таких условиях проводить выборы нельзя. К сожалению", – заявил он.
Мэр подчеркнул, что общество меняется, вместе с ним могут меняться политические приоритеты и появляться новые лидеры.
Поэтому выборы, считает Терехов, должны отражать реальное волеизъявление граждан, а не проводиться ради политических рейтингов.
Терехов отдельно обратил внимание на проблему участия украинцев, которые находятся за границей, а также людей без регистрации.
По его словам, при низкой явке существует риск, что результаты не будут отражать позицию всего общества.
Он также считает, что выборы должны стать символом окончания войны и сформировать власть, которая займется восстановлением страны.
При этом политический процесс, по его мнению, не должен провоцировать новое противостояние.
"Выборы ради рейтингов не нужны. Иначе будет проблема", – подчеркнул мэр.
Терехов также заявил, что сейчас не стал бы делать выборы главным вопросом, поскольку продолжается дипломатический процесс.
По его мнению, сначала необходимо дождаться его результатов и добиться мира, после чего появится возможность для проведения выборов.
Напоминаем, что ранее мэр Харькова Игорь Терехов выступил с предложением изменить подход к налогообложению социально значимых товаров. Речь идет о снижении НДС на базовые продукты питания и лекарства вместо его повышения.