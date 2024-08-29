RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Готовы ли украинцы ради мира отказаться от территорий, НАТО и ЕС, - опрос

Фото: Украинцы не откажутся от территорий, вступления в НАТО и ЕС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Абсолютное большинство украинцев продолжает демонстрировать свою неготовность выполнять требования России для завершения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

На признание оккупированных территорий частью РФ ради прекращения войны готовы пойти только 9% украинцев (в августе 2023 года – менее 5%), а неприемлемым это считает 81% (в августе 2023 года – 90%).

Готовность уступить будущее членство Украины в НАТО выразили 18,5% украинцев, как и в августе 2023 года, но большинство считает это неприемлемым (67%, а в августе 2023 года - 74%).

Неприемлем для абсолютного большинства украинцев и отказ от членства в Европейском Союзе (71%), а готовых уступить его - 17%.

Опрос фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова проводился с 8 по 15 августа 2024 среди 2017 респондентов только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, украинцы допускают проведение переговоров с Россией при определенных условиях. Но только 19,8% полагают, что переговоры о мире возможны даже сейчас. В то же время, 17,9% убеждены, что переговоры о мире с Россией вообще невозможны.

По данным опроса КМИС, на май 2024 года 32% опрошенных считали, что для скорейшего достижения мира и сохранения независимости Украина может отказаться от некоторых своих территорий. Большинство (55%) выступали против любых территориальных уступок России.

Читайте РБК-Украина в Google News