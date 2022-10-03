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Готовы ли украинцы к отопительному сезону: данные опроса

Фото: большинство украинцев считают себя готовыми к отопительному сезону (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В начале осени 2022 года большинство респондентов (70%) утверждали, что их домохозяйство скорее или полностью готово к возможным проблемам отопления зимой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

В то же время из них только 24% считают себя полностью готовыми, в то время как 47% считают себя скорее готовыми и утверждают, что "еще есть кое-что, что нужно сделать для подготовки".

Не считали себя готовыми к отопительному союзу 24% украинцев, в т.ч. 12% совсем не готовыми.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 7-13 сентября 2022 среди 2000 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Напомним, премьер-министр Дениса Шмыгаль заявил, что Украина готова к отопительному сезону 2022/2023 годов, однако главным риском являются террористические акты России на энергетические объекты.

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