Готовы ли украинцы к отопительному сезону: данные опроса

В то же время из них только 24% считают себя полностью готовыми, в то время как 47% считают себя скорее готовыми и утверждают, что "еще есть кое-что, что нужно сделать для подготовки".

Не считали себя готовыми к отопительному союзу 24% украинцев, в т.ч. 12% совсем не готовыми.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 7-13 сентября 2022 среди 2000 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.