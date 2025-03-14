Готовы ли украинцы к капитуляции и выполнению требований Москвы: свежий опрос

Социологи сформулировали респондентам пять измерений-компонентов "пакетов" договоренностей. гарантии безопасности; членство в ЕС; контроль над территориями; языковая политика; суверенитет Украины.

Для каждого измерения были 2-4 варианта-уровня (например, для членства в ЕС - Украина отказывается от вступления в ЕС или, наоборот, Украина становится членом ЕС). Респонденту для каждого измерения случайно выбирался один уровень и это вместе зачитывалось как возможный пакет мирных договоренностей. Респондент должен был ответить, может ли этот пакет быть приемлемым или он категорически неприемлем.

Результаты свидетельствуют, что условно приемлемый сценарий (который не является, конечно, полностью справедливым, но хотя бы имеет подобие компромисса) подавляющее большинство готовы поддержать.

В то же время подавляющее большинство респондентов отвергают сценарий капитуляции.

"При этом очерченная здесь капитуляция даже не является "полной". Так, мы не говорили о сокращении Сил обороны, официальном признании оккупированных территорий частью России или даже передаче России территорий, которые сейчас под контролем правительства Украины (например Херсон и Запорожье), вопрос репараций", - говорится в сообщении.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос в течение 14 февраля - 4 марта среди 2029 респондентов. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины.