Готова ли Россия к 2024 году и затяжной войне: оценки экспертов

Не факт, что Запад ослабит поддержку Украины

Европейские партнеры и США по-прежнему преданы поддержке Украины как на поле боя, так и в финансовом плане. Но проступают некоторые признаки усталости. В частности, недавняя ссора с Польшей по зерновому экспорту показала, что Киев уязвим перед политическими настроениями среди стран-союзниц.

Кроме того, помощь Украине остается спорным вопросом на фоне предстоящей избирательной компании в США. Ультраправые республиканцы блокируют дополнительные миллиарды долларов, и в принятые, чтобы избежать "шатдауна", бюджетные законопроекты о финансировании не включили деньги для Киева.

"Скорее всего, 2024-й будет годом политической турбулентности в США, но не факт, что Запад ослабит поддержку Украины", - сказал Александр Мусиенко.

РФ хочет иметь возможность вести войну вне зависимости от ситуации на фронте

"Мы понимаем, что ситуация с выборами так или иначе будет вносить определенные коррективы. Но как мне кажется, по крайней мере судя по тому, как запускается оборонная индустрия стран-партнеров, на 2024 год поддержка будет. Ведь многое уже задекларировано: поставки самолетов, я думаю, получим ATACMS с кассетными боеприпасами и другие виды вооружений. Это заявляется на весну, а возможно и на раньше. Думаю, все это точно даст нам возможность продержаться в следующем году", - отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Интенсивность и продолжительность военных действий в Украине не в меньшей степени зависит и от готовности России. В стране-агрессоре до сих пор нет общественного запроса на прекращение войны, а высокие цены на нефть помогают сгладить удар по доходам для экономики. На следующий год РФ выделит не менее 6% ВВП на свою армию, а министр обороны Сергей Шойгу обмолвился о плане "по достижению намеченных целей" до 2025 года.

По словам Мусиенко, Москва закладывает все, чтобы обеспечить возможность вести войну даже независимо от ситуации на фронте.

Готова ли Россия поддерживать интенсивность войны еще два-три года

"Им нужно вести войну. Если они ее закончат сейчас, это будет означать крах России и поражение Путина. Я думаю, они готовятся любой ценой сдержать украинское контрнаступление в 2024 году. Не уверен, что это удастся, но они активно увеличивают расходы на следующий год, чтобы затянуть боевые действия как минимум до президентских выборов в США", - подчеркнул он в комментарии РБК-Украина.

Сложно сказать, готова ли Россия поддерживать интенсивность еще два-три года. Однако есть косвенные признаки, что нет. Например, средства поражения времен Второй мировой войны, которые она перебрасывает на фронт.

"О какой затяжной войне можно говорить? Мы видим гаубицы Д-1, дивизионные пушки Д-44, танки Т-54, Т-55 и Т-62. Мы видим МТЛБ - транспортные тягачи, на которых установлены флотские бомбометы или флотские автоматические пушки. О каком потенциале и затяжной войне можно говорить? Россия деградирует. Сейчас российская армия во многом похожа на сирийскую. Каждый месяц войны снижает качество российского оружия. Если они начали использовать то, что осталось после Второй мировой, это уже о многом говорит", - резюмировал Александр Коваленко.

Подробнее о новых прогнозах и о том, как их оценивают украинские эксперты, - в материале РБК-Украина.