Гнется ли iPhone Air? Новый смартфон Apple проверили на прочность

Главный вопрос: согнется ли iPhone Air?

В предоставленном Apple видео для Tom's Guide новый iPhone подвергли воздействию машины, имитирующей давление около 59 кг на середину устройства. Издание отмечает, что на видео видно, как смартфон "заметно восстанавливает форму и не сохраняет изгиба после испытания".

Судя по всему, iPhone Air должен быть устойчив к изгибу в большинстве реальных ситуаций, однако окончательный вердикт дадут независимые тесты сторонних специалистов.

Тест на изгиб iPhone Air (gif: Tom's Guide)

Вероятно, уже можно с уверенностью сказать, что iPhone Air не будет сгибаться так же, как iPhone 6. Важным фактором здесь является титановая рамка устройства, тогда как iPhone 6 был выполнен из алюминия. Apple заявляет, что iPhone Air "превышает строгие требования к прочности на изгиб" и позиционирует его как самый прочный iPhone в истории.

В отчете также представлены другие видео с тестами на прочность от Apple. Среди них - проверка переднего покрытия Ceramic Shield 2 на моделях iPhone 17, которое обещает в 3 раза лучшую защиту от царапин по сравнению с предыдущим поколением.

Еще одно видео демонстрирует имитацию падений iPhone 17 Pro. Как и ожидалось, результаты, предоставленные Apple, выглядят оптимистично, однако окончательные выводы подтвердят реальные тесты.