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Есть ли угроза для работы парламента из-за уменьшения количества депутатов: ответ Стефанчука

Фото: Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук (Виталий Носач-РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Уменьшение количества народных депутатов не представляет угрозы для функционирования Верховной рады Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Верховной рады Украины Руслана Стефанчука в эфире национального телемарафона.

"Какой-то угрозы в том, что парламент перестанет быть управляемым или количество депутатов станет меньше необходимого, пока у нас нет", - заявил Стефанчук.

По его словам, парламент и дальше будет функционировать эффективно.

"Это нужно для того, чтобы обеспечить ту функцию, возложенную на него Конституцией Украины", - добавил председатель Верховной рады.

Напомним, что к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину по меньшей мере три депутата от бывшей партии ОПЗЖ могут лишиться своих мандатов.

Народный депутат от запрещенной ОПЗЖ Олег Волошин написал заявление о составлении мандата. Документ поступил в парламент.

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