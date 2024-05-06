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Есть ли угроза подтопления станции метро "Почтовая площадь" в Киеве: ответ КГГА

Фото: "Почтовая площадь" пока затоплена не будет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Станция "Почтовая площадь" в Киеве и примыкающие к ней перегонные тоннели находятся в надлежащем техническом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Риски подтопления, закрытия станции на ремонт или реконструкцию отсутствуют", - говорится в сообщении.

Как отметили в КГГА, станция "Почтовая площадь" работает в обычном режиме как для перевозок, так и круглосуточного укрытия населения во время воздушной тревоги.

"Городские власти призывают диванных экспертов и блогеров не манипулировать темой работы столичного метрополитена, а медиа - использовать информацию проверенную и из официальных источников. Подобные провокационные заявления о состоянии метро создаются с целью посеять панику и играют на руку врагу в информационной войне", - говорится в сообщении.

Подтопление метро

Напомним, в декабре 2023 года из-за подтопления закрыли движение по синей ветке метро между станциями "Демеевская" и "Теремки" в Киеве. В настоящее время тоннель ремонтируют.

Кроме того, планируется ремонт между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко" на этой же линии, на Подоле. Однако полностью останавливать поезда не собираются. Скорее всего, на участке организуют поочередное челночное движение одним туннелем в обе стороны. Новая схема будет предусматривать более длинные интервалы между поездами, поэтому будут организованы дополнительные маршруты наземного транспорта.

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КиевМетро