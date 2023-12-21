Есть ли угроза наступления россиян на Часов Яр: что говорят эксперты

Военный эксперт Алексей Гетьман отметил, что пока враг наступает, нельзя пренебрегать угрозами. Хотя отмечает, что российские паблики уже заявляли, например, о захвате Хромового в Донецкой области.

"Это не совсем так, Хромово еще в серой зоне. Поселок всего в сотне метров от западных окраин Бахмута, а до Временного Яра несколько километров. Конечно, они стремятся выйти на Временный Яр. Смогут ли? Будем надеяться, что нет", - сказал он.

В то же время, военный эксперт Александр Коваленко считает, что россияне вряд ли способны на стремительный бросок. Где-то может преодолевать по 50-100 метров в день, но даже с таким продвижением проходят качели.

"Сегодня они продвинулись, а завтра их выбили с позиций. В общем, продвижение от Бахмута для них очень опасно из-за наших линий обороны. Можно ли говорить о том, что они быстро достигнут цели с выхода на Часов Яр и навязают бои в самом городе? Нет. Это сложная задача, выполнение может занять несколько месяцев", - отметил эксперт.

Ситуация на Бахмутском направлении

Как сообщал ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, Бахмутское направление остается чрезвычайно важным для российских захватчиков.

На нем они сосредотачивают основные усилия и для ведения штурмовых действий применяют наиболее боеспособные подразделения десантных войск, морскую пехоту и сформированные из бывших преступников подразделения "Шторм Z" и "Шторм V".

По словам Сырского, цель врага на этом направлении - наступление на населенный пункт Часов Яр, затем на Константиновку, Дружковку, Славянск, Краматорск с последующим выходом на границы Донецкой области.