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Есть ли угроза для помощи Украине на фоне выборов в Европе: оценка посла ЕС

Фото: Катарина Матернова, посол ЕС в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Страны Европы, вероятно, сохранят помощь Украине, несмотря на выборы в более чем 15 государствах и Европарламенте.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью "24 каналу" заявила посол Европейского союза в Украине Катарина Матернова.

Она подчеркнула, что в ходе выборов радикальные партии, которые преимущественно не поддерживают Украину, всегда имеют шанс победить, но "центристы, вероятно, удержатся". 

"Поддержка Украины среди европейских политиков очень стабильна сейчас, то же самое мы видим и в соцопросах. И я убеждена, что так же будет и после выборов", - добавила посол. 

Выборы в Европе

Стоит заметить, что президентские выборы в Европе в 2024 году пройдут в Литве, Северной Македонии, Исландии, Финляндии, Словакии, Румынии и Молдове.

При этом парламентские выборы состоятся в: Литве, Северной Македонии, Португалии, Чехии, Румынии, Хорватии, Сан-Марино, Бельгии и Австрии.

Также выборы пройдут и в США, которые являются основным союзником Украины в войне с Россией. От республиканцев будет участвовать Дональд Трамп, а от демократов - Джо Байден.

Если с позицией Байдена насчет помощи Украине все очевидно, то с Трампом все более сложно. Более детально об этом - в материале РБК-Украина.

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