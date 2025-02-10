Есть ли риск, что Трамп прекратит сотрудничество с Европой по оружию: ответ эксперта

Оборонная индустрия стран НАТО, является взаимозависимой. В то же время для американских оружейников Европа является мощным рынком сбыта.
Об этом рассказал руководитель сектора "Оборонная политика" Офиса эффективного регулирования BRDO Тарас Емчура в комментарии РБК-Украина для материала"Спящий гигант. Почему отстает европейская "оборонка" и насколько это проблема для Украины".
Как отметил Емчур, оборонная промышленность Европы является достаточно самодостаточной, но степень этого у всех стран разная.
По его словам, исторически Франция стремилась к стратегической независимости и желала самостоятельно производить весь спектр вооружения, впрочем, такой подход является слишком дорогим. В то же время большинство стран Европы выбирает именно военно-техническое сотрудничество, поскольку немалое количество видов вооружения можно создавать только совместными усилиями. Например, для работы над проектом истребителя F-35 Штаты привлекали более 20 стран.
"Поэтому оборонная индустрия стран НАТО, включая США, является взаимозависимой экосистемой, и, по моему мнению, такое сотрудничество будет продолжаться и в дальнейшем", - отметил эксперт.
Емчур добавил, что Европа, в свою очередь, также является мощным рынком сбыта для американских оружейников. В течение 2019 - 2023 годов около 55% всего европейского импорта оружия приходилось именно на США. Преимущественно речь шла о боевых самолетах, вертолетах и противовоздушной системе (ПВО).
Действующий глава Белого дома Дональд Трамп уже неоднократно призывал союзников по НАТО усилить расходы на собственную оборону. Более того, в прошлом году он угрожал им тем, что будет "поощрять" Россию "делать все, что угодно" с членами Альянса, которые не выполняют своих финансовых обязательств перед военно-политическим блоком.
В январе же республиканец призвал членов НАТО повысить оборонные расходы до 5% от ВВП.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.