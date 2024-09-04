Есть ли риск переброски боев на Днепропетровскую область: оценка эксперта

Говорить о боях в Днепропетровской области пока рано. Сейчас обостренная ситуация, в частности, на Покровском и Кураховском направлениях.

"Я бы сказал, что сейчас об этом говорить преждевременно. Давайте подождем. Почему я так говорю? Потому что ситуация следующая. Дело в том, что сейчас все видят уже бои за Покровск. И действительно, если мы посмотрим на карту, угрозы выросли, этого нельзя опровергать", - сказал Мусиенко.

В то же время, он обратил внимание на факты, которые происходили уже в течение этой недели. В частности, украинским войскам удалось контрактовать в районе Новогродовки. А это значит, что Россия сместила фокус внимания на Селидово, то есть на юг.

"Соответственно я думаю, что учитывая то, что за время полномасштабной войны Россия не проводила таких операций без охватывающих ударов - Бахмут, Авдеевка... Что это означает: им надо идти с флангов, они будут пытаться брать в полуокружение, или окружение, перерезая логистику, создавая нам проблемы и вызовы. А каким образом это можно сделать, если будут удары в лоб? Никак, фронтальными тоже", - отметил эксперт.

По его словам, россияне сейчас пытаются пойти флангами через Селидово на Курахово.

"Курахово, мне кажется, недооценена угроза, потому что сейчас о Покровске говорят, но там есть вызовы для наших сил, хотя там хорошие линии обороны. И на север Россия может пойти через Мирноград, вот так через северный фланг пробовать атаковать на Покровск. И тогда уже может быть битва за Покровск. То есть, вряд ли без того, чтобы развить какие-то фланговые операции, они пойдут в лоб, а будут получать мощный отпор", - пояснил Мусиенко.

По мнению эксперта, примерно во второй половине сентября станет понятно, будет ли это генеральное сражение за Покровск, которое может быть и на улицах города, или еще будут бои на подходах.

"Это очень важно, потому что чем дольше бои на подходах, тем больше враг обессиливается, тем меньше сил будет для городских боев. Это имеет определяющее значение. И с каких сторон куда они будут наступать. Потому что есть у нас еще Курахово, Угледар. Там тоже ситуация трудная. Там еще и за Селидово, южный фланг, продолжается борьба", - добавил он.

Поэтому, по словам Мусиенко, говорить о боях в Днепропетровской области пока преждевременно.

"Готовиться надо к разному, я думаю, что область тоже готовилась и готовится, но говорить об этом уже прямо сейчас, несколько преждевременно", - подчеркнул эксперт.