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Есть ли ракетоносители в Черном море на утро: что говорят в ВМС

Украина, Воскресенье 09 июня 2024 08:45
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Есть ли ракетоносители в Черном море на утро: что говорят в ВМС Фото: РФ вывела один ракетоноситель в Черное море 9 июня (youtube)
Автор: Наталия Гурковская

В Черном море на утро воскресенья, 9 июня, Россия держит один ракетоноситель, "начиненный" ракетами типа "Калибр". Также они есть и в Азовском, и в Средиземном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

"В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Азовском море РФ держит 7 вражеских кораблей, 3 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.

А в Средиземном море 3 вражеских корабля, 2 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет.

Ситуация на фронте в Украине

Ситуация на фронте остается достаточно тяжелой. На Покровском направлении ситуация обострилась, ВСУ отразили 20 атак оккупантов. На вечер, 8 июня, еще семь атак продолжались. В частности, захватчики продолжают попытки прорваться со стороны Очеретино на Евгеньевку и Новоалександровку.

По данным Института изучения войны, российские оккупанты, вероятно, недавно захватили село Глубокое (к северу от Липцев) Харьковской области. В тоже время, как утверждают в ISW, после нового наступления на Харьковщину, армия РФ понесла значительные потери личного состава. Чтобы скрыть реальное положение дел, Z-каналы распространяют видео военных с фейковой озвучкой, в которых опровергают потери.

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