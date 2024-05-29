Является ли поход в ТЦК уважительной причиной для отгула на работе: объяснение юриста
С 18 мая все военнообязанные должны обновить свои данные в ТЦК, ЦПАУ или через приложение "Резерв+". При этом поход в соответствующее учреждение вполне законно считается уважительной причиной отгула на работе.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала юрист юридической компании "RIYAKO & PARTNERS" Наталья Василюк.
Является ли поход в ТЦК уважительной причиной для отгула на работе
Юрист Наталья Василюк объясняет, что если человеку нужно пойти в ТЦК для обновления данных, то это может быть уважительной причиной для отгула на работе.
Однако в этом случае следует правильно предупреждать руководство.
"Работник должен предупредить работодателя, желательно в письменной форме, чтобы потом это можно было доказать соответствующим заявлением, что ему нужно явиться в ТЦК. Затем по процедуре работодатель выдает приказ об освобождении работника от исполнения рабочих обязанностей на день или пол дня", - говорит эксперт.
В таком случае сотруднику не могут засчитать отсутствие на работе как прогул.
Какие еще уважительные причины существуют
В целом согласно законодательству уважительными являются причины, исключающие вину работника.
Такими могут быть такие обстоятельства, как:
- стихийные бедствия
- болезнь работника или членов его семьи
- нерегулярная работа транспорта
- участие работника в спасении людей или имущества
- отказ от незаконного перевода и невыход в связи с этим на новую работу
В то же время прогулом не будет считаться:
- отказ от незаконного перевода
- отсутствие работника не на предприятии, а на рабочем месте
- отказ от работы, противопоказанной по состоянию здоровья, не обусловленной трудовым договором или в условиях, опасных для жизни и здоровья
Раньше мы рассказывали, может ли работодатель вмешиваться в частную жизнь сотрудника и что делать в этом случае.
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