Согласование Евросоюзом введения новых санкций в отношении РФ из-за войны против Украины было принято на фоне интенсивного лоббирования со стороны генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который убеждал некоторых европейских лидеров облегчить транзит российских удобрений через порты ЕС.

Девятый пакет санкций ЕС против РФ, согласованый 16 декабря, как надеются официальные лица, значительно облегчит проблемы продовольственной безопасности, с которыми сталкиваются развивающиеся и бедные страны.

Как отмечается, страны Запада винят в росте цен на продукты питания и удобрения в последние месяцы Россию из-за ее полномасштабной военной агрессии против Украины. В Кремле же рассказывают, что причина якобы в западных санкциях.

Цены на пшеницу подскочили на 46%, а на кукурузу - на 11% сразу после российского широкомасштабного вторжения. Цены стабилизировались после подписания соглашения об экспорте зерна при посредничестве ООН и Турции в июле. Ранее в этом году Всемирная продовольственная программа ООН заявила, что 50 миллионов человек находятся на грани голода.

ЕС постоянно указывает на формулировку в своем законодательстве о санкциях, в которой говорится, что продукты питания, удобрения и другие ключевые гуманитарные товары не подпадают под действие санкций, однако реальность стала более сложной, отмечается в материале.

В соответствии с соглашением, заключенным в четверг после нескольких дней споров внутри блока из 27 стран, было решено, что национальные правительства могут разморозить активы, если это строго необходимо для поставок удобрений. Об исключениях необходимо сообщать в Европейскую комиссию, исполнительный орган ЕС, чтобы обеспечить их надлежащее применение.

Чтобы предотвратить обход санкций, исключения будут применяться только к физическим или юридическим лицам, связанным со значительным российским агропродовольственным бизнесом, который работал в этой области до введения санкций. Поставка также должна быть частью программы ООН или направляться в развивающуюся страну, на которую распространяются приоритеты ООН в области продовольственной безопасности.

Против ослабления режима санкций решительно выступали Польша и Литва, которые считали, что более широкое ослабление ограничений может позволить российским чиновникам обойти санкции ЕС. Они были категорически против предложений о прямом исключении конкретных российских олигархов.

С другой стороны, государства-члены ЕС с крупными портами были обеспокоены тем, что исключения не будут достаточно сильными или четкими, чтобы суда, перевозящие удобрения и продукты питания, могли свободно приходить и уходить. По крайней мере, одно государство-член ЕС в четверг вечером в последний момент созвало таможенные органы, чтобы убедиться, что предложенные правила разрешат транзит.

По словам чиновников, участвовавших в переговорах, исключение должно значительно улучшить транзит удобрений через блок, хотя они признают, что трудности могут остаться. При этом есть одна потенциальная проблема - определить, какие страны считаются приоритетными пунктами назначения ООН, и убедиться, что конечный пункт назначения соответствует заявленному.

Решение ЕС было принято после нескольких месяцев обсуждений, в течение которых ООН работала над содействием российскому экспорту продуктов питания и удобрений в соответствии с соглашением с Кремлем, которое было частью сделки, разблокировавшей украинский экспорт зерна из Черного моря в начале этого года.

Генсек ООН приветствовал это решение как "значительный вклад в вывод российского экспорта удобрений на мировые рынки", заявил представитель ООН.

Гутерриш и официальные лица ООН работали с Европейской комиссией и государствами-членами ЕС над "дальнейшим уточнением и полной реализацией исключений в отношении пищевых продуктов и удобрений для более эффективного решения проблемы глобальной продовольственной безопасности", - сказал представитель.

В ноябре зерновая сделка была продлена на четыре месяца. В качестве отдельного аспекта зернового соглашения ООН согласилась облегчить экспорт российских продуктов питания и удобрений.

Исключения были сделаны вместе с новым пакетом экспортных ограничений, запретом на инвестиции в российскую горнодобывающую промышленность и адресными санкциями против российских политических и военных чиновников и других лиц, что является девятым таким пакетом санкций, одобренным ЕС против России с начала войны. Это включает в себя ограничения на экспорт технологий, двигателей и компонентов двигателей для беспилотных летательных аппаратов в РФ.