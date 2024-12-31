Долго ли РФ способна продолжать войну в тех объемах, в которых воюет сейчас: что говорит Буданов

Россия еще способна продолжать войну против Украины в тех объемах, в которых воюет сейчас. В то же время в 2025 году будет наблюдаться подхождение российской экономики и финансового сектора к опасной отметке.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона.
"К сожалению, способна (воевать против Украины - ред.). В тех объемах, которые есть сейчас, она способна. Экономика РФ медленно регрессирует. Как говорится, все наблюдают падение ее. Но, как я и говорил ранее, в 2025 году мы точно будем наблюдать подхождение российской экономики и финансового сектора к опасной отметке", - сказал Буданов.
Однако он отметил, что это не будет разрушением России.
"Это тот предел, после которого им нужно будет принимать серьезные, системные решения на уровне государства. К тому времени им трудно, но они будут держаться. После того - придется принимать серьезные решения. Да, они могут перейти полностью на военные рельсы. Но хотят ли они этого - это большой вопрос", - добавил руководитель ГУР.
Отвечая на вопрос, есть ли у ГУР информация о том, какое количество ракет накопили россияне для ударов по Украине, Буданов отметил, что объемы достаточные.
"Это все же закрытая информация о количестве ракет. Вы должны меня понимать. Я единственное скажу, к сожалению, объемы ракет в РФ абсолютно достаточны, чтобы продолжать их террористическую деятельность", - подчеркнул руководитель ГУР.
Напомним, как рассказал руководитель ГУР Кирилл Буданов, Украина все еще опережает Россию в контексте войны дронов. Но сейчас россияне массово используют FPV-дроны с кабелем, что создает огромную проблему.
"В войне дронов все же мы все еще побеждаем, но россияне массово пошли на использование дронов с кабелем. Это то, что называют оптоволокном. Да, это огромная сейчас для нас проблема", - подчеркнул Буданов.
Он пояснил, что такие FPV-дроны россиян невозможно остановить с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
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