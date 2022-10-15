Допустят ли Россию и Беларусь к Европейским играм 2023: в ЕОК дали ответ

"Знаю, что этот вопрос сейчас в мыслях большинства из вас. Поэтому я должен быть очень четким в своем ответе. При текущих обстоятельствах участие российских и белорусских спортсменов невозможно", - заявил президент объединения Олимпийских комитетов Европы Спирос Капралос.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины Международный олимпийский комитет призвал организаторов не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, а также воздержаться от проведения турниров на их территориях. Исключением стали теннис и велоспорт, где россиянам и белорусам разрешили соревноваться на условиях нейтралитета.

Со временем все чаще стали звучать призывы вернуть представителей России и Беларуси к международным соревнованиям. Обе страны восстановила в правах Международная федерация бокса, которая не признается МОК.

Между тем президент МОК Томас Бах заявил о возможности возвращения белорусских и российских спортсменов, которые осуждают войну на территории Украины.