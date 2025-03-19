Поможет ли 30-дневное перемирие восстановлению энергетики Украины: ответ эксперта

По его словам, если будет достигнута долгосрочная договоренность о недопустимости ударов по энергетике, это существенно повлияет на ситуацию.

"А если 30 дней, то я не очень понимаю... С точки зрения энергетики 30 дней - это почти ничего. За это время даже восстановить подстанцию невозможно", - пояснил эксперт.

В то же время Харченко считает, что для России перемирие может стать возможностью перегруппироваться и улучшить защиту своих объектов от ударов СБУ и ГУР.

"Это пауза, возможность переосмыслить, как они защищают свои объекты, и, возможно, переформатировать их защиту. Они ищут, как противостоять нашим ударам, и предполагаю, что за 30 дней они найдут противоядие", - отметил он.

Если это произойдет, такая пауза может сыграть в пользу РФ, подытожил Харченко.

30-дневное перемирие

Накануне вечером президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Во время разговора они договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре, а также "технических переговоров по имплементации прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и устойчивого мира".

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина поддерживает предложение о паузе в ударах России по украинской энергетике.

Отключение света в Украине

Напомним, с начала весны прошлого года Россия активизировала атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Целью россиян были ТЭС, ГЭС и трансформаторные подстанции. Для ударов использовались ракеты и дроны-камикадзе "Шахед".

Это привело к тому, что в 2024 году в Украине в течение значительного периода вводились графики отключения электроэнергии.