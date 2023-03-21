Помогает ли перевод часов экономить электроэнергию: ответ эксперта

По его словам, аргумент о якобы экономии электричества основывается на менее интенсивном использовании уличного освещения за счет продления светового дня. Но за последние годы многие областные центры Украины перешли на LED-лампы, и в этом плане эффект минимальный.

"По моим субъективным оценкам, с переводом стрелок удается экономить не более 2% объемов электроэнергии, и это на уровне статистической погрешности. В то же время, как показал опыт отопительного сезона в условиях российских атак на энергообъекты, нам нужно порядка 20%. То есть, саму идею полностью отвергать не стоит, но нам нужно в первую очередь двигаться в направлении снижения энергоемкости промышленных предприятий", - отметил Билявский.

По его словам, существенной экономии нет и потому, что главным потребителем прежде всего являются не уличные фонари, а бытовые приборы и энергоемкие предприятия. Таким образом, по-настоящему обеспечить экономию может модернизация промышленности с переходом на более энергоэффективное оборудование.