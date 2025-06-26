ua en ru
Чт, 26 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Действуют ли на Сумщине графики отключения света? Что говорят энергетики

Четверг 26 июня 2025 18:49
UA EN RU
Действуют ли на Сумщине графики отключения света? Что говорят энергетики Иллюстративное фото: энергетики опровергли фейк об отключении света на Сумщине (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В сети в четверг, 26 июня, распространилась информация о том, что в Сумской области были введены графики отключения света. Однако эти данные являются ложными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сумыоблэнерго".

Как отметили в компании, информация о введении графиков отключения электроэнергии в Сумской области является неправдивой.

"Сейчас нет указаний от НЭК "Укрэнерго" о применении каких-либо ограничений в поставках электроэнергии. Предупреждения об их внедрении также не поступали", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на территории Сумской области сейчас не действуют графики почасовых или аварийных отключений. Однако возможны плановые или аварийные локальные обесточивания, которые происходят ежедневно по разным причинам

Посмотреть предупреждения о плановых отключениях, связанных с выполнением ремонтных работ, можно:

  • на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключения" Там же в разделе "текущие аварийные отключения" обновляется информация об аварийных обесточиваниях, когда таковые происходят;
  • в личном кабинете потребителя электрической энергии в Сумской области E-Svitlo;
  • можно также загрузить одноименное приложение E-Svitlo Сумы;
  • в колл-центре по телефонам: 0 800-300-247 или 0542 659 659 659. Или же воспользоваться услугой робота-помощника.

Ранее мы писали о том, что в одной области Украины зафиксировано отключение света для бытовых потребителей. Там непогода в очередной раз напомнила об уязвимости инфраструктуры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Отключения света Блэкаут
Новости
У Путина рассказали, когда "определят" дату новых переговоров с Украиной
У Путина рассказали, когда "определят" дату новых переговоров с Украиной
Аналитика
НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины