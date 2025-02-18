Действительно ли аннулируют декларации с семейными врачами после 1 марта: разъяснение НСЗУ

Налоговый номер иметь не обязательно

Глава НСЗУ прокомментировала ситуацию с верификацией данных детей для медицинских выплат, разъяснив, что в Украине не обязательно иметь налоговый номер для детей, чтобы семейные врачи могли получать финансирование за медицинские услуги, предоставленные детям. Этот вопрос стал актуальным после того, как врачи сообщали, что дети без налоговых номеров будут считаться неверифицированными, и за них не будет выплачиваться государственная компенсация.

В частности, она отметила, что верификация данных через налоговый номер будет осуществляться быстро, однако для детей достаточно будет проверки через свидетельство о рождении. Она подчеркнула, что сейчас НСЗУ работает над совершенствованием процесса верификации, поскольку есть определенные технические трудности с реестрами, которые отвечают за данные свидетельств о рождении, поскольку они содержат больше символов, букв и других сложностей по сравнению с налоговыми номерами.

Как будет происходить финансирование медицинских услуг

Гусак также сообщила, что вопрос верификации для детей был поднят на уровне Министерства здравоохранения и Министерства финансов. Она пояснила, что сейчас НСЗУ обратилась к этим ведомствам с просьбой отсрочить верификацию детей до тех пор, пока не будет достигнута полноценная автоматическая верификация через реестры свидетельств о рождении.

Она уверяет, что с 1 марта не будет никаких проблем с оплатой за медицинские услуги для детей, даже если их данные не будут верифицированы через налоговый номер. Она подчеркнула, что НСЗУ не прекратит финансирование, и врачи будут получать средства за предоставленные услуги детям, независимо от того, есть ли у них налоговый номер. Кроме того, первый этап верификации показал, что только 3,5% украинцев до 14 лет имеют проблемы с верификацией.

"Мы не будем платить ноль за детей, которые не имеют налогового номера. С 1 марта не будет ситуаций, когда за ребенка не будут выплачены средства", - сказала Гусак. Она также подчеркнула важность верификации для всех пациентов в системе, отметив, что с 2023 года благодаря верификации уже удалось выявить более 50 тысяч умерших пациентов и значительное количество ошибок в данных медицинских работников.