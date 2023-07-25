Будут ли дешеветь овощи и фрукты? Прогноз эксперта на осень

Сезон овощей и фруктов в Украине в самом разгаре, поэтому цены на них постепенно снижаются, и на некоторые позиции достигли минимума. Однако ситуация на рынке топлива и энергетики уже осенью может повлиять на стоимость продуктов питания.

Подробнее о том, какие фрукты и овощи сейчас дешевеют, и чего ждать осенью – в материале РБК-Украина .

Лето – сезон самых низких цен

В июле на полках магазинов и рынков можно увидеть большое разнообразие овощей, фруктов и ягод, ведь именно сейчас наступает локальный сезон их созревания, к тому же есть достаточное предложение импорта. Это влияет и на ценовые тенденции.

Как рассказал в комментарии РБК-Украина аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка, удешевление овощей и фруктов происходит постепенно – в зависимости от сезона производства и предложения на рынке.

Сейчас огурцы уже достигли ценового минимума, оптовая стоимость составляет 17-21 грн/кг. По данным сайта Минфин, в супермаркетах огурцы стоят от 17,9 грн/кг. В сети Varus – 24,90 грн/кг, в Auchan – 17,90 грн/кг, а в "Сильпо" стоимость огурцов – 21,9 грн/кг.

По словам эксперта УКАБ, помидоры пользуются стабильно высоким спросом, а предложение начинает увеличиваться только сейчас. Поэтому цены в ближайшие недели будут снижаться.

РБК-Украина приводит стоимость помидоров в сетях популярных супермаркетов:

Novus: 54,99 грн/кг (красные), розовые томаты – 64,99 грн/кг, "сливки" – 81,99 грн/кг;

"АТБ": красные томаты – 54,99 грн/кг, розовые – 68,89 грн/кг;

"Сильпо": красные томаты – 53 грн/кг, "сливки" – 66 грн/кг, сорт "розалия" – 70 грн/кг.

Сезон перца еще не начался, большие объемы поставок ожидаются с конца июля.

Перец белый "белозерский" на рынке можно найти за 50 грн/кг, а в магазинах он стоит: 79 грн/кг (сеть "Сильпо"), 79,99 грн/кг (Novus), 59,95 грн/кг ("АТБ").

Стоимость "болгарского" перца больше. Сайт Минфин приводит среднюю цену 136,95 грн/кг по супермаркетам.

Капуста ниже в цене на 21% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость молодой белокочанной капусты – 17,5 грн за килограмм. В Novus – 16,99 грн/кг, в "АТБ" ее можно приобрести еще дешевле – за 16,39 грн/кг. В "Сильпо" цена составляет 20 грн/кг, а в сети Varus – 17,5 грн/кг.

В июле увеличилось предложение персиков. Импортные и украинские персики в одинаковой цене – 40-65 грн/кг (оптом).

По предложению на персики в супермаркетах: самая низкая стоимость – 54,99 грн/кг за инжирный сорт в "Сильпо", в Varus импортные персики стоят 60 грн/кг, в "АТБ" – 64,95 грн/кг.

До сих пор бьют по карману? Что происходит с ценами на морковь и лук

Цены на морковь и лук уверенно держатся на высоком уровне в этом сезоне, говорит аналитик УКАБ. Тем не менее есть тенденция к снижению стоимости.

Фото: цены на лук и морковь держатся на высоком уровне (Виталий Носач, РБК-Украина)

Цены на морковь за последний месяц снизились на 5% и составили в среднем 45 грн/кг. Теперь они находятся на пике своего роста и до конца лета можно будет наблюдать снижение цены на 10-15%, если погодные условия будут благоприятными.

Морковь в магазинах сейчас стоит:

"Сильпо" – 35 грн/кг;

"АТБ" – 38,95 грн/кг;

Varus – 31,9 грн/кг;

Novus – 49,99 грн/кг;

МегаМаркет – 49,9 грн/кг.

Что касается лука репчатого, то за последний месяц цена просела на 35-40% на оптовых рынках и сейчас в среднем составляет 26,50 грн/кг.

По словам эксперта, в супермаркетах понижение начнется с текущей недели. На внутреннем рынке появляется больше продукции отечественного производителя.

Цены на лук в супермаркетах:

"Сильпо" – 27,8 грн/кг;

"АТБ" – 27,49 грн/кг;

Novus – 27,49 грн/кг;

МегаМаркет – 99,9 грн/кг.

Арбузы и дыни из-за границы?

В этом году прогнозируется поставка арбузов из южных и западных областей. Сезон украинских арбузов традиционно начинался с конца июля, и в этом году он также начинается в этот период.

Из-за российской оккупации части южных регионов Украины, военных действий и потери урожая в результате подрыва Каховской ГЭС собственной продукции не хватит для покрытия всего спроса, поэтому импорт также будет на достаточно высоком уровне.

Аналитик УКАБ отметил, что арбузы и дыни Украина импортирует преимущественно из Турции, Азербайджана, Греции.

В настоящее время цены на арбузы в опте – 20-28 грн/кг, дыни стоят 30-60 грн/кг.

В сети "АТБ" продаются украинские арбузы по цене 35,95 грн/кг, у Novus арбузы из Турции стоят 34,99 грн/кг. В "Сильпо" стоимость украинского арбуза Organic составляет – 34 грн/кг, в Varus арбузы из Греции продают за 41,9 грн/кг.

Фото: в Украине продают арбузы из Турции, Греции, Азербайджана (Getty Images)

Цены на дыни в супермаркетах такие:

"Сільпо": украинская сортовая дыня – 51 грн/кг;

Novus: сорт Канталупа (Украина) – 74,9 грн/кг;

Varus: украинская сортовая дыня – 87,5 грн/кг;

МегаМаркет: сорт Канталупа (Украина) – 79,9 грн/кг.

Прогноз цен на осень

Как отметил Максим Гопка, осенью не следует ожидать низких цен на все виды овощей и фруктов. Еще осталось больше месяца летнего периода, дальше ситуация будет зависеть от погодных условий.

К тому же в Украине с 1 июля повысилась стоимость топлива и электроэнергии, что также повлияет на ценовые тенденции на рынке продуктов питания.

В Национальном научном центре "Институт аграрной экономики" прогнозируют, что подорожание энергоресурсов и горючего, скорее всего, приведет к новому всплеску потребительских цен, но, прежде всего, на продукты промышленной переработки и животноводства.

То есть большого роста цен в области овощеводства и фруктов из-за роста стоимости горючего пока еще не будет.

"Сегодня относительно овощеводства и фруктов больше всего используется топливо для логистики продуктов и их сбора. На больших объемах влияние на конечную цену будет +1,5-2%", - подытожил аналитик УКАБ. При этом не исключен рост цен на топливо с наступлением холодного периода года, что повлечет дальнейшее повышение стоимости продуктов.