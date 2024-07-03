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Ждать ли роста курса доллара этой осенью: что говорят эксперты

Фото: курс доллара может вырасти до 42,3 грн/доллар (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус, Руслан Кисляк

Дисбалансы во внешней торговле вынуждают НБУ девальвировать гривну. Однако в 2024 году традиционного осеннего роста курса доллара может и не произойти.

Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук отметил положительную тенденцию последних месяцев - умеренную и контролируемую девальвацию гривны. Она необходима для того, чтобы снизить очень высокий дефицит внешней торговли. Он прогнозирует курс на конец года на уровне 42,3 грн/доллар.

Согласно прогнозу замдиректора Национального института стратегических исследований Ярослава Жалило, достаточный приток внешней помощи стабилизирует девальвационные ожидания и позволит покрывать отрицательное сальдо внешней торговли.

По его словам, оптимистические прогнозы по урожаю плюс ожидаемые положительные тренды в транспортировке товаров по Черному морю позволят увеличить экспорт во втором полугодии, что улучшит предложение на валютном рынке, и традиционная осенняя волна девальвации может быть слабее, или не произойдет вообще.

Курс доллара

Напомним, официальный курс доллара вырос с начала года на 6,7% до 40,50 грн/доллар на конец июня. Однако в начале июля рост курса ускорился и доллар обновил исторический максимум - 40,74 грн/доллар.

В госбюджете на 2024 год заложен среднегодовой курс 40,7 грн/доллар и 42,1 грн/доллар на декабрь. Однако этот курс не является ни прогнозом, ни ориентиром для НБУ, который контролирует валютный рынок и курс.

На 2025 год правительство закладывает средний курс 45,0 грн/доллар. Цифры Бюджетной декларации свидетельствуют, что в Кабмине ожидают окончания войны во второй половине 2025 года или в 2026 году, когда девальвация прекратится.

 

 

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