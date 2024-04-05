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Ждать ли в Украине новую волну пыли из Сахары: ответ Укргидрометцентра

Фото: ждать ли в Украине новую волну пыли из Сахары (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

До 10 апреля поступление пыли из Сахары в Украину ожидать не стоит. Пока что ситуация стабилизировалась.

Об этом сообщила пресс-секретарь Укргидрометцентра Наталья Птуха, пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.

"Сейчас в интернете много пишут о том, что может быть опять такое. Действительно, по территории Франции очередная порция пыли поступила в эту страну. Но сейчас на территории Украины другие воздушные потоки и по крайней мере до 10 апреля никакого поступления пыли (из Сахары, - ред.) мы не ожидаем", - сказала она.

По ее словам, ситуация с этим стабилизировалась.

"К нам приходил атмосферный грозовой фронт, который нес с собой больше влаги - облака и осадки. Перед ним было шквалистое усиление ветра. Он поднимал преимущественно пыль и песок нашего местного происхождения. Запыленность атмосферы, которая была от Сахары, при этом сохранялась. Но после прохождения этого атмосферного фронта и влаги, которая поступила на территорию Украины с запада, пыль вымылась из атмосферы. И сейчас уже стабилизировалась ситуация", - отметила Птуха.

Пыль из Сахары

Напомним, ранее в Укргидрометцентре предупреждали о том, что 30-31 марта с юго-запада на территории Украины распространился очень теплый воздух африканского происхождения.

В то же время над Украиной начали фиксировать пыль, которую перенесло вместе с теплом из северной части Африки. При этом предполагалось, что качество воздуха нормализуется после того, как 3-4 апреля в большинстве регионов Украины, вероятно, пройдут дожди.

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