Ждать ли повышения тарифа на газ для населения зимой: заявление "Нафтогаза"

Во время войны в Украине действует запрет на повышение цен на газ для населения. В "Нафтогазе" понимают и поддерживают эту логику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышова во время телемарафона.

"Цены на газ для населения на зиму 2023-2024 годов будут стабильными. Они не будут меняться", - сказал он.

По его словам, во время военного положения действуют понятные и объективные ограничения по изменению цен, и "Нафтогаз" поддерживает такую логику.

"Также мы ожидаем, что когда такая возможность наступит, мы будем еще активнее стимулировать энергоэффективные меры, также внедрять рынок энергии в нашей стране. Безусловно, наверное, это возможно после завершения войны", - добавил глава НАК.

Мораторий на газ

В Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ. Цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению цены, которая применялась в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.

"Нафтогаз" занимает 98% рынка поставок газа для населения и продает газ по 7,96 гривен за кубометр. Цены других поставщиков колеблются от 7,70 до 10 гривен за кубометр.