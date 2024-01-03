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Ждать ли новых повышений тарифа в платежках за свет: что говорят в Минэнерго

Фото: министр энергетики Герман Галущенко (facebook.com/atom.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заверил, что до конца нынешнего отопительного сезона повышение тарифов за свет для населения не ожидается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

По словам чиновника, до конца отопительного сезона 2023/24 увеличение стоимости электроэнергии в платежках для населения не планируется.

Министр в интервью на национальном телемарафоне "Єдині новини" отметил, что в этом году страна будет не только восстанавливать, но также наращивать мощности генерации, а "важным инструментом" для этого будут децентрализация, увеличение доли газотурбинных и газопоршневых установок, солнечной и ветровой генерации.

Соответствующие мероприятия уже осуществляются, а в 2024 году они будут ускорены, отметил он.

Что касается ремонта объектов энергосистемы после российских ударов, то на сегодня уже восстановлено более 2 ГВт мощностей энергосистемы, сообщил Галущенко.

Ситуация с тарифами по электроэнергии

Ранее сообщалось, что в конце декабря премьер-министр Денис Шмигаль заявил о том, что Кабмин продлил действие тарифов на электроэнергию для населения до конца апреля следующего года. Он отметил, что для бытовых потребителей цена электроэнергии и дальше будет составлять 2,64 грн за кВт/ч.

Напомним также, что 1 июля 2023 года в Украине значительно подняли тарифы на свет для бизнеса. Решением НКРЭКУ была увеличена предельная цена.

Также РБК-Украина объясняло, что украинцы могут перейти на двухзонный или трехзонный тариф, чтобы платить за свет меньше.

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