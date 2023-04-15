Ожидать ли дефицита фруктов в Украине и что будет с ценами: прогноз на лето 2023 года

По мнению Гопки, производители клубники могут столкнуться с повышением производственных затрат из-за неблагоприятной погоды.

Кроме того, из-за дождей сезон клубники в Украине, вероятно, начнется позже (всегда ранние сорта ягоды появлялись в продаже в начале мая). Польша как один из крупнейших импортеров клубники в Украину также опасается этого.

Черешня в 2023 году на рынке будет как импортная, так и украинская. До начала полномасштабной войны поставщиком большой доли были Запорожская и Днепропетровская области. Но сейчас отрасль развивается и в Черновицкой, и Одесской областях.

"Относительно прогноза цен на этот вид косточковых, то это трудно спрогнозировать, поскольку все зависит от погодных условий второй половины весны", - рассказал эксперт УКАБ.

Гопка также выразил надежду, что в этом году производство отечественных арбузов будет больше, однако прогнозировать их стоимость пока еще рано.