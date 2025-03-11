Как часто лишают водительских прав за уклонение от мобилизации: объяснение адвоката

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За что могут штрафовать во время мобилизации

Согласно ч.3 ст.22 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" № 3543-XII, во время мобилизации военнообязанные обязаны уточнить свои учетные данные через:

ЦНАПы (центры предоставления административных услуг);

электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста;

ТЦК и СП (территориальный центр комплектования и социальной поддержки) по месту своего пребывания или нахождения.

В случае получения повестки о вызове в ТЦК гражданин обязан явиться в указанные в ней место и срок.

Но на практике довольно часто возникают ситуации, когда военнообязанный не проживает по месту своей постоянной регистрации, или в момент доставки почтовой корреспонденции (вероятно, повесток адресованных от РТЦК и СП по месту учета военнообязанных) представителями "Укрпочты", военнообязанный может временно отсутствовать и в связи с чем почтовая корреспонденция может быть не вручена в установленном порядке.

Согласно п.101 Правил предоставления услуг почтовой связи, утвержденных постановлением Кабмина №270 (от 05.03.2009 г. с изменениями), в случае невозможности вручения адресатам (получателям) почтовые отправления хранятся объектом почтовой связи места назначения в течение срока, устанавливаемого оператором почтовой связи.

В случае невручения заказного письма с пометками "Судебная повестка", "Повестка ТЦК" или регистрируемого почтового отправления с пометкой "Административная услуга" такие отправления вместе с бланком уведомления о вручении возвращаются по обратному адресу (в порядке, определенном в п. 81-84, 91, 99 Правил), с указанием причины невручения.

Обязанность явиться в ТЦК не исчезает даже после невручения повестки, которую прислали по почте (zmi.ck.ua)

Таким образом, возврат заказного почтового отправления с формулировкой "за истечением срока хранения" свидетельствует о его невручении адресату из-за невозможности это сделать.

Какая процедура запускается после неявки по повестке

После получения такого заказного отправления с отметкой "возвращено", "не вручено", или "адресат отсутствует по месту регистрации" работники РТЦК и СП начинают процедуру административного привлечения к ответственности, путем:

Обращение в виде набора данных в районный отдел полиции (в электронном виде в соответствии с п. 56 Положения) путем электронного информационного взаимодействия между Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов и единой информационной системой МВД и внесением сведений по поводу "Нарушение воинского учета" в общую систему "Оберbг".

Если объявление в розыск не сработало, ТЦК заказным письмом отправляет требование о выполнении обязанности (обязанностей) военнообязанному.

Обратите внимание. Требование должно соответствовать форме, определенной постановлением КМУ №560. После 10 календарных дней с момента получения или проставления отметки о невозможности вручения ТЦК может переходить к следующему этапу – обращени. с иском в суд по поводу временного ограничения пользования водительским удостоверением.

Результатом всех этих этапов станет отметка в базе полиции о лишении нарушителя водительских прав.

Почему редко лишают водительских прав в качестве наказания

В настоящее время можем констатировать, что количество таких обращений от РТЦК и СП в суд не превышает 50 дел по всей территории Украины.

Главная причина неэффективности такого метода воздействия на нарушителей законодательства – длительность судебной процедуры привлечения к ответственности. Ведь судебные органы во время военного положения имеют и без того огромную нагрузку.

Кроме того, к факторам, которые прямо влияют на сроки рассмотрения судебных дел можно отнести запрет проводить судебные заседания во время воздушных тревог и имеющуюся нестабильность электроснабжения.

Также необходимость уплаты судебного сбора за подачу иска в суд тоже является определенным ограничивающим фактором, поскольку в государственном бюджете не предусмотрены такого рода расходы на РТЦК и СП, поэтому ТЦК массово и не используют данную возможность.