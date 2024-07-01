Был ли необычным вчерашний удар по Киеву: что говорит эксперт о тактике и планах врага

Вечером 30 июня в Киеве и ряде северных областей объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Позже выяснилось, что оккупанты выпустили по столице две ракеты "Искандер-К", их удалось сбить, однако из-за падения обломков есть повреждения и пострадавшие как в самом городе, так и в области.

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Атака на Киев: как это было и какие последствия

О крылатой ракете, которая двигалась с севера Воздушные силы ВСУ проинформировали в 19:19. Чуть позже, в 19:25 сообщалось, что ракеты летят юго-западнее Чернигова и продолжают курс на Киев. В 19:28 ракеты следовали через Бровары в направлении столицы. В 19:30 жителей Вышгорода также призвали перейти в укрытие. Через пару минут в Киеве раздались взрывы, мэр города Виталий Кличко сообщил, что в Киевской области работает ПВО. После чего стало известно, что обломки упали на жилую 14-этажку в Облонском районе столицы. Там произошло частичное разрушение балконов на двух этажах и пожар, который оперативно потушили. Всего в доме шестеро пострадавших - 4 женщины, девочка 11 лет и один мужчина. Одна пожилая женщина была госпитализирована. Другим - оказали помощь на месте. Все пострадавшие - с острой реакцией на стресс.

К утру о последствиях вечерней атаки подробно рассказали и в Киевской области. По словам главы ОВА Руслана Кравченко, всего пострадали 3 человека, один из них - ребенок. Все они находятся в одной из районных больниц области.

Также в области в одном из районов, который не называют, повреждены три частных дома. В частности, выбиты окна, двери, иссечены стены. Также повреждены складские помещения, ряд административных зданий, а также 16 транспортных средств - автомобили и мотоцикл. Кроме того, по информации ГСЧС, от взрывной волны в Киевской области повреждено здание пожарно-спасательного подразделения, где выбиты стекло и частично окна, поврежден потолок. В момент удара спасатели находились в укрытии, поэтому никто не пострадал.

Чем били россияне

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Ильи Евлаша, вчера вечером враг запустил по Киеву две крылатые ракеты "Искандер-К", обе удалось сбить. Он добавил, что к сожалению, в результате падения обломков была повреждена инфраструктура. Впрочем, по словам Евлаша, существенных изменений в этой атаке не было отмечено.

"Однако можно сказать, что преимущественно противник атакует ночью довольно серьезно своими ракетами. На этот раз они решили нанести удар вечером в половине восьмого в воскресенье, в теплый летний день, когда было много людей. Они так показывают свое циничное лицо каждый раз. Россия - страна-террорист и продолжает подтверждать это с каждым подобным ударом", - объясняет Евлаш.

В Киевской военной городской администрации отмечают, что вчерашний ракетный удар по Киеву все же отличается от многочисленных последних воздушных атак врага по столице Украины.

"Противник ударил не в темное время суток, не комбинированным или массированным обстрелом. Не баллистическим оружием или крылатыми ракетами с бортов стратегических бомбардировщиков. Агрессор пробует новые тактики - он ищет точное время, методы и средства, чтобы поразить Киев. Потому что столица Украины всегда была и будет одной из самых приоритетных целей для захватчиков", - заявили в КГВА.

Была ли эта атака необычной: что говорит эксперт

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии РБК-Украина обращает внимание, что подобные удары в небольшом количестве боекомплекта были и раньше. В частности, когда в направлении Киева запускали по одной или две ракеты, или же дроны в небольшом количестве.

"Я считаю, что это разведка боем. Они выясняли, какие типы средств противовоздушной обороны находились возле Киева, локационно пытались определить их местонахождение, скорректировать дальнейшие маршруты. И вполне возможно, что это может быть подготовка перед очередной ракетной атакой комбинированного типа", - предполагает Коваленко.

Он объясняет, почему оккупанты использовали для разведки именно ракеты, а не, например, беспилотники.

"Если запускать беспилотники в Киев, то их могут сбить либо мобильные сухопутные группы перехвата или, например, комплексы малого радиуса действия, зенитно-самоходные установки, такие как Gepard. Следовательно, беспилотник в первую очередь обнаружит локацию именно таких средств перехвата и противодействия. А если запускать такую цель как аэробалистическую ракету "Искандер-К" 9М727, то в этом случае будут привлечены комплексы одновременно всех эшелонов: малого, среднего и большого радиуса действия с привлечением всех РЛС", - говорит Коваленко.

То есть, как отметил эксперт, в таком случае они россияне выясняют, где и какие системы находятся и будут корректировать маршруты для дальнейших ударов.

"Но не обязательно, что это может быть удар именно по Киеву. Это может быть удар, который по траектории полета будет обходить средства поражения, пролетать возле Киева и области, чтобы ракета не оказалась в зоне поражения тех или иных средств обороны", - подытожил Коваленко.