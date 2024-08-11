Будут ли завтра графики отключений света: прогноз "Укрэнерго"

В ДТЭК сообщили, что графиков отключений света в Украине может не быть до середины октября. Однако при условии, что не будет атак РФ по энергетике и аномальной жары.

В то же время, заместитель министра энергетики Светлана Гринчук также заявила, что возвращение жестких графиков отключения света пока не прогнозируются. По е словам, отключений может не быть даже во время аномальной жары, которая была в июле.

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