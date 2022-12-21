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Будут ли украинцы обеспечены мясом: прогноз Минагрополитики

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Украина, Среда 21 декабря 2022 12:24
Будут ли украинцы обеспечены мясом: прогноз Минагрополитики Фото: в Украине производится достаточно мяса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Общий объем предложения мяса в Украине в 2022 году составит 2271 тыс. тонн. Это на 13,4% меньше, чем в 2021 году (2706 тыс. тонн).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию Минагрополитики .

Согласно балансу спроса и предложений мяса и мясопродуктов, это позволит в нынешних условиях обеспечить потребление на каждого человека 53,1 кг мяса (в 2021 году - 53 кг).

На 2022 год прогноз предложения свинины будет составлять 695 тыс. тонн, что на 13,7% меньше, чем в прошлом. Потребление на одного человека составит 20 кг в год (в 2021 году было 19,9 кг).

Ожидается, что предложение говядины упадет на 23,1% до 253 тыс. тонн. Потребление на одного человека будет составлять 6,7 кг (в 2021 году 7,2 кг).

В 2022 году предложение мяса птицы упадет на 13,6% до 1300 тыс. тонн. Потребление составит 25,7 кг (в прошлом году - 25,0 кг).

Будут ли украинцы обеспечены мясом: прогноз Минагрополитики

Напомним, что потребительские цены в Украине в ноябре 2022 года по сравнению с ноябрем прошлого года выросли на 26,5%. Годовая инфляция несколько замедлилась, поскольку в октябре она составила 26,6%.

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