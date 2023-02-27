Будут ли в Украине отключения света: оценка Минэнерго

По его словам, сейчас генерация в Украине покрывает потребление, поэтому ограничения не вводятся. Кроме того, способствует теплая погода и увеличение светового дня.

По мнению Галущенко, в Украине и дальше не будут выключать свет, если не будет новых ударов и повреждения электросети.

"Генерация полностью обеспечивает потребление электроэнергии. Безусловно, это был рекордный срок (с ограничениями, - ред.). Сегодня световой день больше, погода теплее, соответственно, падает уровень потребления электроэнергии. Поэтому есть такая уверенность, что мы и дальше будем жить без ограничений, если действительно не будет очень существенных повреждений энергосистем", - сказал глава Минэнерго.

Напомним, сегодня Одесса и Одесский район были обесточены из-за аварийного отключения. Однако ситуация в городе улучшается, а свет постепенно возвращается.

В "Укрэнерго" сообщают, что сегодня потребление хоть и растет, но дефицита нет. Поэтому до областей не доводили лимиты потребления.

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