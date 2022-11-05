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Будут ли в Украине после аварийных отключений света почасовые: объяснение "Укрэнерго"

Фото: в "Укрэнерго" объяснили, как сегодня будут выключать свет в Киеве и 7 областях (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В семи областях и столице сегодня ввели аварийные отключения света. Однако они не отменяют почасовые ограничения по графику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Энергетики объяснили, что аварийные ограничения были необходимы, поскольку увеличилась нагрузка на энергосистему. В утренние часы потребление электроэнергии было на 6,2% больше, чем в прошлую субботу, 29 октября, и на 4,4% больше, чем вчера.

В связи с этим специалистам пришлось ввести экстренные отключения, чтобы стабилизировать энергосистему. Однако это не означает, что веерных отключений не будет.

"Уважаемые потребители, обращаем ваше внимание, что введение аварийных графиков в отдельные часы не отменяет действие графиков почасовых ограничений в другие часы суток", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в столице, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях с утра ввели почасовые отключения света.

Однако позже в "Укрэнерго" заявили, что в указанных регионах будут аварийно выключать свет, поскольку украинцы увеличили потребление электроэнергии. Жителей предупредили, что графики не работают.

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