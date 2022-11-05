RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Будут ли ставить елку в Киеве на Новый год: что говорит мэр

Фото: Будут ли ставить елку в Киеве на Новый год (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Новогоднюю елку в Киеве могут установить, но этот вопрос еще полностью не решен. Однако атмосфера Нового года в столице должна быть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Киевского городского головы Виталия Кличко в эфире национального телемарафона.

"В первую очередь мы отталкиваемся от безопасности. Во-первых, Новый год и Рождество никто отменять не будет. А что касается празднования, то каждый сможет отпраздновать в семье, а таких массовых празднований (в городе - ред.) 100% не будет", - заявил мэр.

По словам Кличко, сейчас рассматривается, чтобы в такие сложные времена новогодняя елка была. Но мэр подчеркивает, что это вопрос безопасности.

"Ближе к Новому году смогу более конкретно сказать, но пока и елку рассматриваем, и атмосфера Нового года должна быть", - пояснил Кличко.

Напомним, что власти Киева не исключают, что столица в результате ударов оккупантов может остаться без воды, света и связи.

Ранее стало известно, что в Киеве к утру, 4 ноября без света осталось 450 000 квартир.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВиталий КличкоНовый годВойна в Украине