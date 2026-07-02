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Будут ли сегодня вечером выключать свет в Украине: прогноз "Укрэнерго"

16:27 02.07.2026 Чт
2 мин
Ситуация в энергетике улучшилась по двум причинам
aimg Валерий Ульяненко
Будут ли сегодня вечером выключать свет в Украине: прогноз "Укрэнерго" Фото: 2 июля свет в Украине не будет выключать (Getty Images)
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В четверг, 2 июля, в Украине не планируют отключать свет. В то же время, энергетики призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию.

Почему графиков отключений сегодня не будет и как украинцы могут помочь энергосистеме - читайте в материале РБК-Украина.

Главное:

  • Почему возвращали ограничения: графики применялись в результате роста потребления энергии из-за жары и активного использования кондиционеров.
  • Когда включать технику: в вечерние часы - с 16:00 до 23:00 - следует максимально экономить электроэнергию.
  • Где проверить графики: узнать об ограничениях можно на сайтах и соцсетях облэнерго, а также через приложение или на сайте YASNO.
  • Правила пользования электричеством: не следует одновременно включать несколько мощных приборов, пользоваться ими в пиковые часы, а также не охлаждать помещение кондиционером ниже 23 градусов.

Почему отключений 2 июля не будет

В "Укрэнерго" сообщили, что ситуация в украинской энергетике улучшилась благодаря спаду жары в соседних странах и увеличению импорта.

Почему возвращали ограничения

Ограничение пришлось применять из-за резкого роста потребления на фоне жары по всей Украине. Массовое использование кондиционеров увеличило нагрузку на энергосистему минимум на 25%.

Кроме того, на стабильность сети продолжают оказывать влияние плановые ремонты, устранение последствий российских обстрелов и сокращение объемов импорта электричества.

В какие часы лучше включать технику

В "Укрэнерго" советуют перенести использование мощных электроприборов на дневное время - с 10:00 до 16:00. В это время наиболее эффективно работают промышленные солнечные электростанции.

В вечерние часы, с 16:00 до 23:00, украинцев призывают максимально экономить свет. Рациональное потребление поможет избежать возврата вынужденных отключений.

Где проверить графики отключений

"Ситуация в энергосистеме может изменяться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго)", - отметили в "Укрэнерго".

Найти актуальную информацию о своей области можно на официальных сайтах и в соцсетях местных облэнерго, а жителям Киева и Днепропетровщины - с помощью ресурсов YASNO.

Правила пользования электричеством

Чтобы помочь энергосистеме, специалисты просят придерживаться простых правил:

  • избегать одновременного использования нескольких мощных устройств;
  • ограничить работу мощной техники в пиковые часы (с 16:00 до 23:00);
  • настраивать кондиционеры на 23-24 градуса, ведь охлаждение помещения до 22 градусов и ниже резко увеличивает потребление.

Напомним, министр энергетики Денис Шмигаль пообещал украинцам скорые решения для стабилизации ситуации в энергетике и объявил план действий.

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