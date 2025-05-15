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Будут ли посредники на переговорах Украины и РФ в Стамбуле: ответ Зеленского

Анкара, Четверг 15 мая 2025 19:53
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Будут ли посредники на переговорах Украины и РФ в Стамбуле: ответ Зеленского Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В переговорах Украины и России в Стамбуле будут участвовать также американские и турецкие чиновники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

У главы государства спросили, будут ли во встрече Украины и России участвовать посредники.

"Соединенные Штаты должны быть и турецкая сторона также", - подчеркнул он.

Также президент добавил, что пока неизвестно, когда именно начнутся переговоры и как долго они продлятся.

По словам Зеленского, Россия проявляет неуважение ко всем сторонам переговоров.

"Было предложение прямых переговоров сегодня в Турции. Дальше были только перемены, вот что я вижу. И потому наша команда, она будет в Стамбуле сегодня. И на всякий случай будут завтра. Чтобы после того, как они не дай Бог, будут уезжать, будут вылетать домой, а вдруг кто-то вернется", - уточнил он.

К слову, ранее стало известно, что США отправили в Стамбул госсекретаря Марко Рубио, а также спецпредставителей президента Стива Уиткоффа и Кита Келлога.

Переговоры Украины и России

Напомним, переговоры Украины и России были запланированы на сегодня, 15 мая. Они должны пройти в Стамбуле.

Россия не отправила своих высокопоставленных чиновников на встречу. Вместо этого в Стамбул прибыла делегация, которую возглавил помощник диктатора Владимир Мединский.

При этом украинскую делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.

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