Будут ли новые удары США по Ирану: Рубио дал четкий ответ

Ранее американский президент Дональд Трамп угрожал Ирану новыми ударами, если Тегеран не станет на путь мира и не согласится на новую ядерную сделку.

"Пока не планируется никаких военных операций против Ирана", - сказал Рубио.

По словам главы Госдепа США, еще в течение нескольких дней никто, включая американскую армию, не будет знать, переместил ли Иран часть своих ядерных материалов до ударов.