Будут ли в Киеве массовые мероприятия ко Дню Независимости: ответ КГГА

В этом году в Киеве не планируют массовых мероприятий ко Дню Независимости Украины 24 августа.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Владимир Бондаренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев24" .

"Город не будет проводить массовые мероприятия. Все мероприятия будут локального уровня. Но конечного варианта от Офиса президента и Кабмина относительно формата государственных мероприятий еще нет. Возможно, как и в прошлом году это будет выставка техники. Однако пока мы еще ожидаем окончательную информацию", - сказал Бондаренко.

В то же время 23 августа пройдут торжества по поводу поднятия государственного флага у мэрии.

Вероятность обстрелов Украины в День Независимости