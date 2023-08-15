RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Будут ли в Киеве массовые мероприятия ко Дню Независимости: ответ КГГА

Фото: в КГГА рассказали, будут ли в Киеве массовые мероприятия ко Дню Независимости (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В этом году в Киеве не планируют массовых мероприятий ко Дню Независимости Украины 24 августа.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Владимир Бондаренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев24".

"Город не будет проводить массовые мероприятия. Все мероприятия будут локального уровня. Но конечного варианта от Офиса президента и Кабмина относительно формата государственных мероприятий еще нет. Возможно, как и в прошлом году это будет выставка техники. Однако пока мы еще ожидаем окончательную информацию", - сказал Бондаренко.

В то же время 23 августа пройдут торжества по поводу поднятия государственного флага у мэрии.

Вероятность обстрелов Украины в День Независимости
Спикер Воздушных сил ВСУ сообщил, что российские оккупанты могут прибегнуть к обстрелам Украины на День Независимости, как и в любой другой день. При этом наши военные продолжат контролировать обстановку.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГАКиевДень независимости Украины