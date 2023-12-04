Будут ли долгие тревоги из-за МиГа: ответ Игната

По его словам, партнеры стран НАТО пытаются как можно быстрее и полнее информировать Киев о том или ином пролете МиГ-31К. "Плюс есть наша разведка. Но не всегда есть информация, с ракетой он летит или без, это просто перелет, это боевой вылет, или просто тренировочный полет", - сообщил Игнат.

"Если есть точная информация, что МиГ-31К не представляет угрозы - тогда, конечно, не будет объявляться тревоги", - сказал он.

Спикер также сообщил, что три основных аэродрома, с которых взлетают МиГи, это Саваслейка, Моздок и Ахтубинск.

Решение об объявлении тревог

Что касается поручения президента Владимира Зеленского найти решение, чтобы многочасовые полеты МиГов не парализовали всю Украину и в частности столицу, Игнат заявил, что "этот вопрос не совсем к нам".

"Воздушные силы и дальше будут информировать об угрозе из-за МиГо и предоставлять эту информацию оперативному дежурному ГСЧС в Киеве, который, собственно, и запускает систему оповещения. В то же время руководство государства поручило профильным министерствам и ведомствам разработать решение о реагировании на полеты МиГ-31К. Каким будет это решение - не берусь говорить. Мы же и дальше будем информировать об угрозе", - добавил он.

Отношение украинцев к тревогам

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", половина (51%) украинцев считают, что всегда необходимо объявлять воздушную тревогу во время взлетов МиГив, потенциальных носителей "кинжалов". Около 40% украинцев отмечают целесообразность дифференциации тревог в зависимости от ситуации и реальности угрозы.

Напомним, что в Украине в последнее время участились масштабные тревоги, связанные со взлетом российского самолета МиГ-3К. Если раньше опасность обычно продолжалась около 30 минут, то теперь она занимает 3 часа, а то и больше. Поскольку враг дозаправляет самолет в воздухе, и тот может выполнять полет.

Президент Владимир Зеленский недавно поручил Кабмину, Министерству обороны и Генштабу ВСУ найти решение, чтобы тревоги из-за МиГ не парализовали страну.