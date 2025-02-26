Будет ли снижение пенсионного возраста в Украине: ответ Минсоцполитики

В Украине пока не планируют снижать пенсионный возраст. Страна не может себе этого позволить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Дарьи Марчак, первого заместителя министра социальной политики Украины, на Zoom-конференции о будущем солидарной пенсионной системы.

"Период жизни на пенсии составляет примерно 15 лет. Надо понимать, что у нас чрезмерная преждевременная смертность мужчин случается примерно в возрасте 45-50 лет. У тех, кто доживает до пенсионного возраста, потом период более-менее стандартный. Поэтому пересмотр пенсионного возраста пока не предвидится. Точно в сторону снижения мы не можем себе позволить как страна", - рассказала она.

На вопрос, планируется ли в Украине снижение пенсионного возраста, потому что средняя продолжительность жизни в 2021 году составила 62 года, а пенсионный возраст - 65, она ответила, что пересмотр пока не предусмотрен.

С 1 января по 31 декабря 2025 года право выйти на пенсию в 60 лет имеют люди, у которых страховой стаж составляет не менее 32 лет. В 63 года смогут выйти на пенсию украинцы со стажем от 22 до 32 лет, а в 65 лет - 15-22 года.

Напомним, что в прошлом году Центр Разумкова провел опрос о том, до какого возраста люди готовы работать. Треть опрошенных ответили, что готовы работать до 60 лет, 12% - до 61-65 лет, 3% - до 66-70 лет и 15% - до 50-59 лет. А 20% сказали, что вообще не могут или не готовы работать.

В Украине с 1 марта 2025 года состоится индексация пенсий. Для более 10 млн граждан пенсии повысятся на 11,5%. Минимальный размер повышения пенсий составит не менее 100 гривен, а максимальный размер индексации - до 1500 гривен.

Средний прогнозный уровень роста пенсий после индексации составит 556 гривен, размер средней пенсии в Украине вырастет с 5789 гривен до 6345 гривен.