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Будет ли в Украине принудительная вакцинация по новому закону о здоровье: ответ Минздрава

Новина українською →
Київ, Воскресенье 02 октября 2022 22:28
Будет ли в Украине принудительная вакцинация по новому закону о здоровье: ответ Минздрава Фото: принудительная вакцинация в Украине новым законом вводиться не будет (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В новом законе о системе общественного здоровья появилась статья об иммунопрофилактике, но не предусмотрено положений о ее обязательности и принудительности.

Об этом заявил врач-иммунолог, член экспертной группы при Минздраве Украины Федор Лапий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

Отвечая на вопрос, вводится ли законом №4142 принудительная вакцинация, Лапий подчеркнул: "Нет, абсолютно. И раньше у нас существовали нормы закона – закон "О защите населения от инфекционных болезней", закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения". Не говоря о том, что выше законов у нас есть Конституция, где есть понятие прав и обязанностей. Это закон об общественном здоровье. Там есть, действительно, статья об иммунопрофилактике, но абсолютно ничего нового относительно обязательности, принудительности, в сравнении с тем, что мы уже имели раньше, там ничего нет".

Он отметил, что в новом законе о системе общественного здоровья перечисляется больше, чем раньше, количество инфекционных заболеваний.

"В этом законе, в разделе иммунопрофилактики, перечисляется 11 инфекционных заболеваний. Десять из которых мы уже имеем в календаре прививок. А новая инфекционная болезнь, которая в этом законе упоминается, - это вакцинация против пневмококковой инфекции. И Украина, пожалуй, одна из очень немногих стран, которая еще до сих пор не начала защищать своих детей и свое население от инфекций, которые связаны с пневмококком", - заявил врач-иммунолог.

6 сентября ВР приняла закон о системе общественного здоровья (№4142). Документ определяет правовые, организационные, экономические и социальные основы функционирования системы общественного здоровья в Украине. Президент Владимир Зеленский уже подписал этот закон.

Напомним, что ранее в Украине обновили схемы вакцинации от СOVID-19 и разрешили вторую бустерную дозу для всех.

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