Будет ли новое повышение налогов в 2025 году: планы Минфина

"На следующий год мы не планируем, на данный момент, мы не планируем идти с предложениями об увеличении налогов. У нас нет таких планов", - сказал он.

По его словам, текущие планы фискального ведомства, "дают нам основу говорить, что мы не планируем этого делать, и мы бы предпочли бы избежать этих шагов в ближайшей перспективе.

Как отметил министр, в Минфине понимают, что это достаточно болезненные шаги для граждан Украины и для бизнеса.

Обоснование повышения налогов в 2024 году

Марченко заявил, что повышение налогов - "было вынужденное болезненное решение". "Оно достаточно компромиссное. Тот компромисс, на который мы вышли, с точки зрения меня как министра финансов, оно лишь частично удовлетворило наши потребности", - сказал он.

По его словам, ключевая была задача выровнять эти балансы между потребностями ВСУ и нашими возможностями.

"И в этом году, извините, у нас других источников, чем финансировать наши ВСУ за счет налогов у нас нет. Объемы внутренних заимствований тоже имеют природу и определенные ограничения. То есть мы не можем бесконечно раздувать заимствования, нам надо было опираться на какую-то стабильную базу", - добавил он

Марченко надеется, что повышение налогов найдет понимание. "Потому что даже общаясь с представителями бизнеса, гражданами, мы понимаем, что это не является непосильной ношей с пониманием того, что каждая их гривна пойдет на ВСУ", - сказал он.

Повышение налогов

Напомним, закон о повышении налогов вступил в силу с 1 декабря. Основным в нем было повышение ставки военного сбора со всех доходов украинцев с 1,5% до 5%.

Кроме того, закон обязывает платить военный сбор физических лиц-предпринимателей. Они будут это делать с 1 января.