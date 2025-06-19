Будет ли Израиль продолжать операцию против Ирана без США: мнение политика

"Я думаю, что безотносительно того, помогут нам Соединенные Штаты или нет, Армия обороны Израиля будет продолжать до того рубежа, когда мы будем убеждены, что ядерная программа Ирана либо полностью уничтожена, либо отброшена на годы назад", - подчеркнул Цион Алон.



По его словам, Израилю будет сложно уничтожить ядерную программу без уничтожения объекта в Фордо, который, по разным оценкам, находится на глубине от 50 до 100 метров под землей.

Он обратил внимание, что у Израиля нет американских противобункерных бомб весом 13 тонн. Также нет и самолетов, которые могут их нести. Речь об американских бомбардировщиках B-2 либо B-52.

"Соответственно, мы вынуждены либо разрабатывать, я так предполагаю, какие-то другие сценарии, либо просто ждать США, когда президент Трамп (президент США Дональд Трамп - ред.) выйдет из иллюзии возможности договориться с Ираном и заключить какой-то договор и перейдет от слов к делу. Потому что риторика Трампа меняется три раза на день, мы это все прекрасно знаем", - добавил политик.