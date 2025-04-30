Будет ли 1 мая в Украине выходным днем и что об этом говорит закон

1 мая 2025: выходной или рабочий день

1 мая остается праздничным днем в Украине, но не официальным выходным. В соответствии с Законом Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", многие традиционные государственные праздники больше не имеют статуса обязательных выходных. Поскольку непрерывная работа объектов критической инфраструктуры и других предприятий важна для страны во время войны.

В то же время в частном секторе, а также в государственных учреждениях с гибким графиком руководство может самостоятельно определять дополнительные дни отдыха. Поэтому решение о том, будет ли 1 мая выходным, зависит от конкретного работодателя.

Когда и как появился "праздник рабочих"

История празднования 1 мая началась в 1886 году в Чикаго. Тогда сотни тысяч рабочих вышли на протест и требовали 8-часового рабочего дня, лучшей оплаты труда и права на создание профсоюзов.

Протесты продолжались несколько дней. 4 мая во время мирного митинга на площади Геймаркет неизвестный бросил бомбу в полицию: погибли 7 правоохранителей, десятки были ранены. В ответ полиция открыла огонь - погибли протестующие.

После взрыва арестовали рабочих лидеров-анархистов. Восемь приговорили к смертной казни, четверо были казнены. Эти события стали символом борьбы трудящихся и причиной ежегодного празднования Дня международной солидарности. Этот праздник отмечают в 143 странах, в том числе и в Украине.

День труда в Украине

На нашей территории День рабочей солидарности впервые отметили во Львове в 1890 году. В 2017 году Верховная Рада переименовала праздник на "День труда".

Несмотря на официальный статус праздник никогда не был популярным в Украине. В прошлом году опрос показал, что лишь 4 % респондентов назвали его любимым. До начала полномасштабной войны этот показатель составлял 12%. Для сравнения: Рождество празднуют 70%, Пасху - 68%, Новый год - 47%.