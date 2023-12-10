RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Будет ли Украина бойкотировать Олимпиаду из-за допуска россиян: что говорит министр спорта

Фото: Матвей Бедный (facebook com minmolodsport)
Автор: Наталья Юрченко

Украина пока не решила, будет ли отправлять спортсменов на Олимпийские игры в следующем году. Решение будут принимать, учитывая мнение общества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление и. о. министра молодежи и спорта Украины Матвея Бедного.

По его словам, решение о бойкоте Олимпиады будут принимать с точки зрения интересов Украины.

"Это не просто спорт - это вопрос внешней политики. Решение об участии должно исходить из интересов нашего государства. Мы должны сохранять холодный разум и принимать взвешенные решения. Каждый спортсмен понимает это", - сказал министр.

Бедный добавил, что решение по Олимпиаде будет взвешенным, для этого в Минмолодежьспорта собираются коммуницировать с обществом.

Россияне могут уехать на Олимпиаду-2024

Напомним, 8 декабря Международный олимпийский комитет допустил к Олимпийским играм-2024 атлетов из России и Беларуси. Они будут соревноваться под нейтральным статусом, МОК уже утвердил их эмблему.

Украина со своей стороны рассматривает бойкот Олимпиады, если туда допустят Россию и Беларусь. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, наша страна и еще 34 государства сформировали коалицию, которая готова к бойкоту соревнований.

Министры иностранных дел Эстонии и Литвы уже осудили решение Международного олимпийского комитета о допуске россиян к Олимпийским играм-2024. Германия со своей стороны призвала МОК "с осторожностью" допускать россиян на Олимпиаду.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМинистерство молодежи и спорта