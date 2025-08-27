Безопасно ли есть картофель, который почернел после чистки?

После очистки картофель быстро темнеет на воздухе, и это часто вызывает сомнения. Стоит знать, безопасно ли есть такой овощ и как можно предотвратить потемнение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Epicurious.
По данным National Library of Medidcine, картофель содержит фермент под названием полифенолоксидаза, а также полифенольные соединения, которые защищают растения от ультрафиолетового излучения, патогенов и паразитов.
Когда овощ целый и покрыт защитной кожурой, то этот элемент содержатся в отдельных частях клетки. Но как только вы начинаете чистить, то ферменты и полифенольные соединения начинают смешиваться, что приводит к окислению.
Скорость окисления значительно варьируются между сортами картофеля.
В исследовании 2009 года, опубликованном в журнале "Postharvest Biology and Technology", проверяли стабильность и потемнение пяти различных сортов свежесрезанного картофеля. Среди исследуемых сортов сорт Марабелл был наименее подвержен ферментативному потемнению из-за своего низкого содержания фенолов и активности полиполифенола и "высокой антиоксидантной активности".
По данным сайта The Times of India, темный или почерневший картофель обычно безопасен для употребления, если отсутствуют признаки гниения или плесени. Картофель нельзя есть, если:
Если потемнение только от кислорода или ударов - картофель можно смело готовить и есть.
Вода
Самый распространенный способ - сразу после очистки погрузить картофель в холодную воду. Вода препятствует контакту с воздухом, поэтому картофель дольше остается светлым.
Если нужно сохранить на несколько часов - меняйте воду время от времени.
Соль или лимонный сок
Добавьте в воду немного соли (1/2 ч. л на литр) или несколько капель лимонного сока/лимонной кислоты. Это замедлит окисление и потемнение.
Хранение в холодильнике
Если картофель в воде, можно поставить его в холодильник. Но нежелательно держать так более 12-24 часов, иначе он потеряет часть крахмала и вкус.
Термическая обработка
Если планируете готовить сразу - лучше варить или жарить после очистки, тогда он не почернеет.
