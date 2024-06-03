Не Байден. В Белом доме рассказали, кто будет представлять США на саммите мира

На саммите мира, который Украина организовывает 15-16 июня, Соединенные Штаты Америки представит вице-президент Камала Харрис.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
"Вице-президент Камала Харрис отправится 15 июня в Люцерн, Швейцария, чтобы принять участие в саммите по вопросам мира в Украине", - приводит Белый дом заявление пресс-секретаря Харррис Кирстен Аллен.
Аллен уточнила, что Харрис от лица администрации президента США поддержит усилия Киева для обеспечения справедливого и прочного мира, который основан на суверенитете и территориальной целостности Украины и принципах Устава ООН.
Также Харрис подтвердит поддержку народа Украины, который обороняется от российской агрессии.
"Советник по национальной безопасности Джейк Салливан вместе с вице-президентом будет представлять Соединенные Штаты на саммите", - подчеркивается в заявлении.
Напомним, ранее издание Bloomberg писало о том, что президент США Джо Байден пропустит саммит мира по Украине. Причиной, по данным издания, является запланированное мероприятие по сбору средств на предвыборную кампанию в Калифорнии.
Через несколько дней президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин будет аплодировать, если Байден не приедет на саммит мира.
При этом в Белом доме последние несколько месяцев подтверждали участие США в саммите мира, но не раскрывали, кто именно поедет в Швейцарию.
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