Чотирьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" етапували з окупованого Криму

Фігурантів алуштинської "справи Хізб ут-Тахрір" етапували з Криму в СІЗО-1 Ростова-на-Дону в Російській Федерації. Їх тимчасово розмістили в спецблоці.

Про це пишуть "Крим.Реалії".

Генконсул України Тарас Малишевський напередодні відвідав Ельдара Кантімірова, Руслана Месутова, Руслана Нагаєва і Ленура Халілова в слідчому ізоляторі.

"Усі хлопці перебувають у нормальному настрої. Всі пройшли непростий шлях етапування до Ростова-на-Дону транзитом через Краснодар і потім поїздом до Новоросійська", - сказав консул.

Він також додав, що епідеміологічна ситуація в ростовському СІЗО стабільна, підтверджених фактів захворювання коронавірусом немає. Всіх фігурантів алуштинської справи Хізб ут-Тахрір тимчасово розмістили в спецблоці, в одиночних камерах.

"Умови відрізняються від суворих сімферопольських з їхніми переповненими камерами і складними в субординації співробітниками. Мій колега – консул був 25-го травня і буде в суді 5-го червня, на наступному засіданні. Намагаємося моніторити процес і допомагати хлопцям, наскільки можемо", - додав генконсул.

Раніше фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Енвера Сейтосманова етапували до російської колонії.

РБК-Україна писало, що кримського татарина Мусліма Алієва етапували зі слідчого ізолятора в російському Ростові-на-Дону до алогічної установи в Таганрозі.