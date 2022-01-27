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Чотири ЖК від "Інтергал-Буд" потрапили до переліку комплексів з найбільшим подвір’ям

 

Одразу декілька комплексів від "Інтергал-Буд" потрапили до ТОП-30 ЖК Києва, де планують найбільшу прибудинкову територію.

Нещодавно Рейтинг "ЛУН Місто" дослідив питання, у яких столичних комплексах планується найбільша прибудинкова територія. Вивчивши усі наявні пропозиції на ринку, експерти склали перелік з 30 об’єктів, до яких потрапили ЖК "Паркові озера" (86 702 м кв.), ЖК "Нивки-Парк" (86 013 м кв.), ЖК SKY AVENUE (64 788 м кв.) та ЖК "Причал 8" (27 343 м кв.).

Як зазначили автори рейтингу, комфортне житло - це не тільки стильний ремонт у квартирі, а й зручне подвір'я. Перевагу надавали саме тим комплексам, де простір позиціонують як розрахований на людей, а не на автомобілі.

Як повідомлялось, раніше стали відомі лауреати премії "Український будівельний Олімп-2021", професійної нагороди, яка визначає кращі девелоперські та будівельні компанії. Так, за підсумками 2021 року кращим забудовником було визнано "Інтергал-Буд", яка отримала відзнаку за досвід, професіоналізм та відповідальність.

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