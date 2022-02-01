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Чотири температурні рекорди та півтори норми опадів: підсумки січня в Києві

Автор: Олександр Білоус

Середньомісячна температура повітря січня 2022 року у столиці склала 1,3 градусів морозу, що вище кліматичної норми на 1,9 градусів. За місяць оновлено чотири температурних рекорди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

Найхолодніше було 13 січня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до 14,9 градусів морозу, а найтепліше 5 числа, коли максимальна температура підвищилась до 10,7 градусів тепла.

За місяць у Києві кліматологи зафіксували чотири температурних рекорди і один рекорд максимальної швидкості вітру (23 м/с 14 січня).

Опадів в Києві на проспекті Науки випало 50 мм або майже півтори норми.

Як повідомляло РБК-Україна, у 2021 році середня температура у Києві становила 9,2 градусів тепла, що на 0,2 градусів більше кліматичної норми 1991-2020 рр. Він увійшов лише у двадцятку найтепліших з 1881 року.

Нагадаємо, за даними синоптиків, у третій декаді грудня в Києві почалася метеорологічна зима. З 20 грудня 2021 року середньодобова температура тримається нижче 0.

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